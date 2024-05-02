مصر تدرس إعادة طرح القمح بالبورصة السلعية بعد انتهاء موسم التوريد المحلي

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قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على المصيلحى إنه سيتم بحث إعادة طرح القمح على منصة البورصة السلعية مرة أخرى بعد انتهاء موسم القمح الحالي.

وأوضح المصيلحي في بيان صادر عن وزارته اليوم الخميس أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلى بلغ 1.1 مليون طن قمح.

سفينتان أخريان تحملان قمحا لمصر تواجهان تأخيرات في روسيا

ووفقا للبيان، وصلت إلى ميناء سفاجا يوم الأربعاء سفينة على متنها 63 ألف طن من القمح الروماني المستورد لصالح هيئة السلع التموينية، حيث قامت الجهات المختصة بفحص الشحنة قبل السماح بتفريغها بصوامع سفاجا، تمهيدا لتوزيعها على مطاحن جنوب الصعيد، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

كانت وزارة التموين المصرية، قالت إن مصر تستهدف توريد 3.5 مليون طن من القمح المحلي في موسم 2024.

وتنتج مصر كميات من القمح تتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويًا، وفق تقديرات وزارة الزراعة، في حين زرعت الموسم الماضي نحو 3.2 مليون فدان مقارنة بنحو 3.6 مليون فدان في الموسم السابق له، وفق بيانات وزارة الزراعة.

وتستورد وزارة التموين كميات إضافية من القمح بجانب المشتريات المحلية، لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق، والتي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم إنتاج من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.

جدير بالذكر أن إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري قفز بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستورد مصر القمح من نحو 22 منشأ مختلفا، كان آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشأ فقط، وأبرزهم روسيا.

ووفق بيانات اطلعت عليها "العربية Business"، بلغت الواردات من روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من العام الجاري نحو 3.2 مليون طن، مثلت أكثر من 95% من إجمالي الواردات، مقارنة بما لا يتجاوز 2.64 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.