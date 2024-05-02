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هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر
اقتصاد مصر

مصر توقع مذكرة تفاهم مع وكالة بريطانية لتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين

الهيئة البريطانية ستقدم دعما تمويليا لعدد من المشاريع

دبي - العربية.نت
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وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة للخارجية البريطانية، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن الهيئة البريطانية ستقدم وفقا للمذكرة دعما تمويليا لعدد من المشاريع، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بما يساهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.

ووفقا للبيان فإن هيئة ضمان اعتمادات التصدير هي وكالة تمويل الصادرات البريطانية، حيث تقوم بتوفير الضمانات والقروض المباشرة والتأمين للمشروعات بهدف دعم الصادرات البريطانية.

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