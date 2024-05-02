وزير التموين المصري: طرح 12 فرصة استثمارية جديدة باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على المصيلحى، طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في عدد من المحافظات على مساحة تبلغ 405 أفدنة باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه.

ولفت الوزير إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات، مضيفا أن 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية، سحبت كراسات الشروط، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

اتجاه لتدشين منطقة تجارة حرة مصرية ليبية في منطقة الجوف

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة المصرية العامة للاستثمار، حسام هيبة، أكد في كلمة له خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "صناع القرار.. قطاع الاستثمار والمال" في القاهرة أن ما يقرب من 18 منطقة استثمارية مصرية ستجلب لاقتصاد مصر ما قدره 150 مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة.

وقال هيبة "لدينا حوالي 17 أو 18 منطقة استثمارية تتراوح ما بين مناطق صناعية كاملة ومناطق المجتمعات متعددة الاستخدام كمنطقة رأس الحكمة، وسوف تدار كمنطقة استثمارية، وهي بصدد جلب الاستثمارات التي تقدر بـ 150 مليار دولار على مدار 10 سنوات، ممكن أن يكون هذا الرقم أقل وقد يكون أكثر".

مضيفا "الأهم أن هذا النموذج جديد علينا وسيدار من قبل منطقة استثمارية التي ستتولى إدارة هذه المنظومة بالكاملة، أي منظومة (إداري - سكني - ترفيهي - صناعي - سياحي - مالي)، وسيقام مركز مال وأعمال كما المناطق التي نسمع عنها في الخارج مثل (كناري وورفز)، ونيويورك، وسنغافورة، ومركز دبي المالي العالمي وما شابه".