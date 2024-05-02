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اقتصاد السعودية

"التصدير والاستيراد" السعودي وبنك قطر للتنمية يوقّعان مذكرة تفاهم

تهدف لتعزيز أوجه التعاون في مجالات التبادل التجاري وتشجيع المشاريع التجارية

الدوحة - واس
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شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة في دولة قطر اليوم، توقيع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم، لتعزيز أوجه التعاون في مجالات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وتشجيع المشاريع التجارية ذات الاهتمام المشترك.

ووقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبدالرحمن بن هشام السويدي، وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة القطرية في الدوحة.

وأوضح المهندس الخلب، أن مذكرة التفاهم مع بنك قطر للتنمية تأتي ضمن إطار التزام البنك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين المحليين وتمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع في مختلف الأسواق الدولية، وذلك في سبيل تمكين الاقتصاد الوطني غير النفطي وإيجاد اقتصاد متنوع وشامل وفق رؤية المملكة 2030 حيث سيتم العمل مع بنك قطر للتنمية نحو الاستفادة من الفرص الاستثمارية العالمية المتاحة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز منظومة التصدير والاستيراد بين البلدين الشقيقين، واستكشاف الفرص الممكنة للمشاريع، وتوفير الحلول الائتمانية المحفزة للشركات والمؤسسات بجميع أحجامها ونشاطاتها، لا سيما وأن السوق القطرية من الأسواق الاستثمارية الحيوية والواعدة، بالإضافة تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد مع دول مجلس التعاون.

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