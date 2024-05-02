"الفيدرالي" يعلن تقليص برنامج التشديد الكمي بداية من يونيو

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أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن تقليصه لبرنامج التشديد الكمي "Quantative tighetening" بداية من شهر يونيو المقبل.

كان "الفيدرالي" قد أقدم منذ عامي 2020 و2021 على شراء كمية هائلة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لدعم الاستقرار المالي بعد جائحة كورونا.

ولكن قبل سنتين بدأ "الفيدرالي" برنامجا لعكس هذه العملية وتقليص تلك الاستثمارات من دفاتره من خلال السماح للأوراق المالية بالاستحقاق دون استبدالها بأخرى.

كان يُسمح شهرياً بما يصل إلى 60 مليار دولار من سندات الخزينة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالاستحقاق، وبداية من يونيو سيسمح "الفيدرالي" بما يصل إلى 25 مليار دولار فقط من سندات الخزينة بالاستحقاق وسيترك 35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري دون تغيير.

وأبقى "الفيدرالي" أمس الأربعاء، على معدلات الفائدة ثابتة دون تغيير عند 5.5% للمرة السادسة على التوالي في اجتماع مايو، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ يناير 2001.

وأوضح بيان الفيدرالي أنه لا يوجد تقدم في عملية إعادة التضخم إلى مستهدف الـ 2%، وأنه ليس من المناسب خفض الفائدة قبل التاكد بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف.

بدوره، قال رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن التضخم لا يزال مرتفعاً جداً، وإن معدلات الفائدة ستبقى عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك.

وأضاف باول أيضا أن لجنة السياسة النقدية ملتزمة بإعادة التضخم إلى 2%، وأنه من غير المرجح أن تكون الخطوة القادمة للبنك هي رفع أسعار الفائدة.