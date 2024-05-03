اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سوق شعبية في المغرب (رويترز) اقتصاد المغرب
سوق شعبية في المغرب (رويترز)
اقتصاد المغرب

العجز التجاري للمغرب يتقلص 14.6% إلى 61.9 مليار درهم في الربع الأول

الواردات انخفضت 4% إلى 175.4 مليار درهم

الرباط - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قال مكتب الصرف في المغرب اليوم الجمعة إن العجز التجاري للمغرب انكمش 14.6% إلى 61.9 مليار درهم (6.15 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بفضل انخفاض واردات الطاقة وزيادة صادرات قطاع السيارات.

وقال المكتب إن الواردات انخفضت 4% مقارنة بالعام الماضي إلى 175.4 مليار درهم بينما زادت الصادرات 3% إلى 113.5 مليار درهم.

وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 13.6% إلى 28 مليار درهم بعد انخفاض الأسعار في السوق الدولية.

روسيا تصدر شهادة لسفينة متجهة إلى مصر محملة بالحبوب اقتصاد اقتصاد مصر روسيا تصدر شهادة لسفينة متجهة إلى مصر محملة بالحبوب

وبلغت واردات القمح 5.6 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 10%، في حين تراجعت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة 22% إلى 2.2 مليار درهم.

وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا 2.3% في صادرات المعدن ومشتقاته ومنها الأسمدة إلى 17.6 مليار درهم.

وسجل المغرب ارتفاعا في صادرات قطاع السيارات 13% إلى 38.3 مليار درهم إذ يوجد في البلاد مقرات رئيسية لستيلانتس ورينو.

وتراجعت عوائد السياحة، التي تعد عنصرا رئيسيا في تدفق العملة الصعبة للمغرب، 5.1% إلى 23.7 مليار درهم، في حين انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 0.4% إلى 27.4 مليار درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الأمن اللبناني يوقف 7 أشخاص بتهمة اختطاف واغتصاب قاصرات الأمن اللبناني يوقف 7 أشخاص بتهمة اختطاف واغتصاب قاصرات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط