العجز التجاري للمغرب يتقلص 14.6% إلى 61.9 مليار درهم في الربع الأول
الواردات انخفضت 4% إلى 175.4 مليار درهم
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قال مكتب الصرف في المغرب اليوم الجمعة إن العجز التجاري للمغرب انكمش 14.6% إلى 61.9 مليار درهم (6.15 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بفضل انخفاض واردات الطاقة وزيادة صادرات قطاع السيارات.
وقال المكتب إن الواردات انخفضت 4% مقارنة بالعام الماضي إلى 175.4 مليار درهم بينما زادت الصادرات 3% إلى 113.5 مليار درهم.
وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 13.6% إلى 28 مليار درهم بعد انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
وبلغت واردات القمح 5.6 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 10%، في حين تراجعت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة 22% إلى 2.2 مليار درهم.
وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا 2.3% في صادرات المعدن ومشتقاته ومنها الأسمدة إلى 17.6 مليار درهم.
وسجل المغرب ارتفاعا في صادرات قطاع السيارات 13% إلى 38.3 مليار درهم إذ يوجد في البلاد مقرات رئيسية لستيلانتس ورينو.
وتراجعت عوائد السياحة، التي تعد عنصرا رئيسيا في تدفق العملة الصعبة للمغرب، 5.1% إلى 23.7 مليار درهم، في حين انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 0.4% إلى 27.4 مليار درهم.
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