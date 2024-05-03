بايدن يعتبر أن حليفتيه اليابان والهند تعانيان "رهاب الأجانب" مثل الصين وروسيا

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن "رهاب الأجانب" وراء المصاعب الاقتصادية التي تواجه اليابان والهند، واضعا الدولتين الحليفتين في كفة واحدة مع منافستيه الصين وروسيا بمصاف الدول الرافضة للمهاجرين.

وقال بايدن الأربعاء في كلمة لم تُنشر حتى الخميس "لماذا تتعثر الصين اقتصاديا بهذا السوء؟ لماذا تعاني اليابان من المشاكل؟ لماذا تعاني روسيا من المشاكل؟ والهند؟ لأنها دول مصابة برهاب الأجانب".

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وأدلى بايدن البالغ 81 عاما والذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر بهذه التصريحات خلال مناسبة لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن وللاحتفال ببدء شهر التراث للأميركيين الآسيويين وسكان هاواي الأصليين وجزر المحيط الهادئ.

ولا يُسمح بتصوير أو تسجيل مثل هذه المناسبات التي يحضرها عدد قليل من الصحافيين ويسجلون ما يدور فيها.

وقال الرئيس "أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم والعديد من الآخرين. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين".

وبينما تعتبر الصين وروسيا منافستين للولايات المتحدة، جاءت تصريحات بايدن بشأن اليابان والهند بمثابة مفاجأة.

ومنذ توليه منصبه عام 2021، حرص بايدن على تعزيز العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، ولا سيما مع نيودلهي وطوكيو.

وقد استضاف في البيت الأبيض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حيث أقام على شرفهما مآدب رسمية في لفتة دبلوماسية نادرة.

وسعى البيت الأبيض الخميس إلى التقليل من وقع تعليقات الرئيس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "النقطة الأوسع التي كان الرئيس يثيرها، وأعتقد أن الناس في جميع أنحاء العالم يدركون ذلك، هي أن الولايات المتحدة أمة للمهاجرين، وهذا موجود في حمضنا النووي".

أضاف "حلفاؤنا يعرفون جيدا مدى احترام الرئيس لهم وتقديره لصداقتهم ومساهماتهم".