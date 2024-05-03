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ميناء في تركيا
اقتصاد تركيا

رئيس المصدرين الأتراك: حجم خسارة تعليق التجارة مع إسرائيل 6 مليارات دولار

تركيا قد تضطر إلى مراجعة هدف التصدير بسبب تعليق التجارة مع إسرائيل

إسطنبول - رويترز
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قال مصطفى جولتيبي رئيس جمعية المصدرين الأتراك، اليوم الجمعة، إنه سيتعين على تركيا تعديل هدف التصدير لنهاية العام من 267 مليار دولار إلى 260 مليار دولار إذا لم يتم حل مشكلة التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين.

وفي حديثه للصحافيين بعد أن علقت تركيا التجارة مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في غزة، قال جولتيبي إنه ليس من السهل تعويض الخسارة المحتملة الناجمة عن ذلك والتي تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار من خلال الأسواق الأخرى في فترة زمنية وجيزة.

كانت تركيا علقت علاقاتها التجارية مع إسرائيل؛ حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مسؤولين أتراك.

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ووفقاً للمسؤولين الأتراك، أوقفت أنقرة جميع الواردات والصادرات من وإلى إسرائيل؛ وحسب الوكالة، لم تصدر السلطات التركية حتى الآن بيانات رسمية حول هذا الشأن.

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بانتهاك الاتفاقيات الدولية بعد قرار أنقرة تعليق التجارة مع تل أبيب، في الوقت نفسه، أكد أن بلاده ستجد بسرعة بديلا لتركيا في التجارة الخارجية.

وكتب كاتس على صفحته في موقع "إكس": "أردوغان ينتهك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية".

وأضاف: "هكذا يتصرف الديكتاتور، ويهمل مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال ويتجاهل اتفاقيات التجارة الدولية؛ لقد أصدرت بالفعل تعليمات للبحث عن بدائل لعلاقات التجارة مع تركيا.

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