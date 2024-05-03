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أسعار الغذاء (تعبيرية - iStock)
أسعار الغذاء (تعبيرية - iStock)
الأمن الغذائي

فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء للشهر الثاني في أبريل

أكدت أن المؤشر سجل في المتوسط ​​119.1 نقطة خلال الشهر الماضي

باريس - رويترز
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ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان بعد أن طغى ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والحبوب على انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط ​​119.1 نقطة في أبريل/نيسان، ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 118.8 نقطة في الشهر السابق.

ومع ذلك كانت قراءة شهر أبريل نيسان أقل بنحو 7.4% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في فبراير/شباط.

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