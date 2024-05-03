"مجموعة السبع" تتخلى عن فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة
روسيا: مصادرة أصولنا ستكون "المسمار الأخير" في نعش اقتصاد الغرب
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أفادت مصادر بأن دول مجموعة السبع، تقر بشكل منفصل، بتخليها عن فكرة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وأشارت الصحفية نقلا عن مصادر إلى أن الدول الغربية "تبحث عن أساليب أخرى للحصول على تمويل" لأوكرانيا من الأموال الروسية، مبينة أن السبب الرئيسي لتخلي دول الاتحاد الأوروبي عن مصادرة الأصول الروسية المجمدة هو "الخوف من إجراءات الرد".
وفي 28 أبريل أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قرار المصادرة المحتملة للأصول الروسية، سيكون بمثابة "المسمار الأخير" في نعش النظام الاقتصادي للدول الغربية، مبينا أن موثوقية الغرب في أعين المستثمرين "ستتلاشى بين عشية وضحاها" حال اتخاذهم قرار مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
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