أردوغان يتحدث عن حجم التجارة مع إسرائيل ويقول: "لكننا أغلقنا هذا الباب"

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن حجم التجارة مع إسرائيل كان قد بلغ 9.5 مليار دولار، لكنه اعتبر أن هذا التبادل التجاري أصبح "غير موجود".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله تعليقا على وقف التجارة مع إسرائيل "بلغ حجم التجارة الثنائي 9.5 مليار دولار، لكن اعتبرناه غير موجود، وأغلقنا هذا الباب".

كما نسبت قناة (تي.آر.تي) لأردوغان القول إنه "لم يكن بمقدورنا أن نقف متفرجين على ما يجري في غزة"، مؤكدا على أن بلاده اعتبرت التبادل التجاري مع إسرائيل "كأن لم يكن".

كانت تركيا قد قررت الخميس وقف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بما يشمل كافة المنتجات. وذكرت وكالة أنباء الأناضول وقتها أن هذا القرار سيطبق لحين السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس إقدام أردوغان على إغلاق الموانئ التركية أمام الصادرات والواردات الإسرائيلية "خرقا للاتفاقيات"، متهما إياه بأنه "يتجاهل مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال ويتجاهل قواعد التجارة الدولية".

وذكر كاتس عبر منصة (إكس) أنه أصدر تعليمات لجميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة الإسرائيلية للعمل فورا بغية إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، "مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

في المقابل، أشادت حركة حماس الفلسطينية اليوم بالقرار التركي ودعت جميع الدول إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وعزلها دوليا بسبب حربها الدائرة في غزة وما يتعرض له أهل القطاع من "إبادة مروعة".

وقالت الحركة في بيان إنها "تثمن عاليا" القرار التركي بوقف التعامل التجاري مع إسرائيل وإعلانها الانضمام إلى "دعوى الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، واصفة هذه القرارات بالشجاعة.