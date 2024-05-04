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إكسبو الرياض 2030
شعار إكسبو الرياض 2030
إكسبو 2030

"المكتب الدولي للمعارض": السعودية أظهرت التزاماً لإنجاح تنظيم "إكسبو 2030"

المملكة تقدم في يونيو المقبل تقريراً حول ما تم إحرازه من تقدّم لاستضافة المعرض

دبي - العربية.نت
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قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس في ختام زيارته للسعودية، أمس الجمعة، إن المملكة أظهرت التزاما قويا على جميع المستويات لإنجاح معرض "الرياض إكسبو 2030".

ونقل بيان للمكتب عن كيركنتزس القول إنه "متحمّس للدخول إلى الفصل الجديد من هذه المسيرة.. مع اكتساب المشروع زخما".

وفي يونيو/ حزيران المقبل، سيقدّم وفد من المملكة تقريرا حول ما تم إحرازه من تقدّم في الرياض إكسبو 2030، للدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض خلال الجمعية العمومية الـ174 للمكتب، وذلك للمرة الأولى منذ اختيار المملكة لاستضافة الحدث الدولي.

ولي العهد يستعرض مع أمين المكتب الدولي للمعارض استعدادات إكسبو 2030 السعودية ولي العهد يستعرض مع أمين المكتب الدولي للمعارض استعدادات إكسبو 2030

واختيرت السعودية لاستضافة هذه النسخة من إكسبو الدولي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلال الجمعية العمومية 173.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استعرض مع الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، استعدادات السعودية وتجهيزاتها لاستضافة إكسبو 2030، الذي يشكل منصة فريدة تستعرض أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن إسهاماتها في تذليل العقبات التي تواجه الكوكب في مختلف المجالات.

وتقدم الرياض عبر استضافة "إكسبو" تجربة عالمية استثنائية للمشاركين وملايين الزوار، إذ سيقام المعرض بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الجاري تطويره حالياً ما يسهّل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة، وذلك من خلال استخدامهم شبكة "قطار الرياض" التي تغطي كافة أرجاء مدينة الرياض، إلى جانب شبكة الطرق الحديثة، التي تتصل بأحد مداخل المعرض الثلاثة.

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