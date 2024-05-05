اتفاق على توسيع شبكات اتصالات الجيلين الثالث والرابع في الأردن

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باشرت شركة أمنية بتوسيع شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع في المدن الرئيسة في الأردن باستخدام أحدث تقنيات نظام إريكسون الراديوي.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن التوسع سيوفر شبكة الجيل الرابع في مناطق لا تتوفر فيها حالياً، ومعالجة المزيد من حركة البيانات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض المتنقل والاتصال الأسرع والمحسّن.

وكانت شركة أمنية وقعت أخيرا مذكرة تفاهم مع شركة إريكسون، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تقنيات الاتصالات والشبكات، لتنفيذ عمليات التوسيع في شبكات أمنية وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه، إن أمنية تسعى دائماً لتحسين سعة شبكتها، وتوسيع نطاق تغطيتها لتقديم تجربة مميزة لعملائها، مشيرا إلى أن الشراكة مع إريكسون خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف في المملكة.

وذكر نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في إريكسون شمال الشرق الأوسط، ومدير إريكسون في الأردن كيفن ميرفي "يسعدنا أن نكون شركاء لشركة أمنية في هذا المشروع الاستراتيجي، ونعتز بدورنا في دعم تطور البنية التحتية للاتصالات في الأردن".