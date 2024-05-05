ارتفاع عدد موظفي القطاع الخاص بالسعودية إلى 11.27 مليون موظف في أبريل

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أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودية في القطاع الخاص لشهر أبريل 2024، والذي أظهر ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يقارب 11.27مليون موظف؛ ما يدل على النمو المستمر في خلق وظائف القطاع الخاص.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر أبريل نحو 2.356 مليون مواطن سعودي، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1.386 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث 970.23 ألف مواطنة.

وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.917 مليون مقيم أجنبي، منهم 8.55 مليون مقيم، و364.9 ألف مقيمة فقط.

واستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر أبريل، حيث انضم 18.53 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودية في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام سوق العمل خلال الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.