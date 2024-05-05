الإمارات وأوزبكستان تتفقان على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

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اتفقت الإمارات وأوزبكستان على تعزيز الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والنقل والطاقة المتجددة والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيان صحافي إن الاتفاق جاء خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العاصمة الأوزبكية طشقند.

ووفقا للبيان، اتفق وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان لزيز كودراتوف على تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات الاقتصادية الداعمة لتحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" و"استراتيجية التنمية لأوزبكستان 2030".

كما أبدى الجانبان بحسب البيان رغبتهما في إمكانية إنشاء مركز دولي للتقنيات الرقمية المتقدمة في أوزبكستان والاستفادة من الخبرات الإماراتية في الصدد، بما يعزز رؤية البلدين حول التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والرقمية وتسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

وأشارت الوزارة إلى أنه على هامش أعمال اللجنة، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكية (أوزبك إنفست) لتعزيز التعاون المشترك في مجال تصدير السلع والخدمات وتوفير الدعم التأميني للمُصدرين والمؤسسات المالية في السوقين الإماراتي والأوزبكي.

كما تم إبرام اتفاقية تعاون مشترك بين شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة وشركة أوسفتامينوت الأوزبكية لتسريع عملية تطوير أكبر محطة مياه للصرف الصحي في طشقند بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 متر مكعب يوميا والتي ستخدم أكثر من ثلاثة ملايين شخص.