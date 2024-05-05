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أعلنت وزارة المالية السعودية تسجيل الميزانية إيرادات في الربع الأول من 2024 بلغت قيمتها 293 مليار ريال، فيما تم تسجيل مصروفات بقيمة 305.8 مليار ريال.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد سجلت الميزانية السعودية إيرادات نفطية بلغت قيمتها 182 مليار ريال في الربع الأول من 2024.

وارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال.

وسجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة 12.4 مليار ريال في الربع الأول.