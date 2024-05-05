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العاصمة المصرية القاهرة (AP) اقتصاد مصر مناسبة
العاصمة المصرية القاهرة - (AP)
اقتصاد مصر

مصر تخصص أكثر من نصف الموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية

تم تخصيص 298 مليار جنيه للدعم السلعي

القاهرة - العربية Business 
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أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجهات بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، حيث تقرر استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة بـ 496 مليار جنيه والتعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه.

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كما تم تخصيص 298 مليار جنيه للدعم السلعي و232 مليار جنيه لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتنموية، إضافة إلى 134.2 مليار جنيه لـ السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 5.1%.

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وفيما يتعلق بالمواد البترولية تم تخصيص 154.5 مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة 29.4%، و2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء ومليار جنيه لدعم شركات المياه و3.5 مليار جنيه لبرامج الغاز الطبيعى للمنازل.

وخصصت الحكومة 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات و17.5مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.

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