"المركزي" القطري يفتح باب تلقي طلبات لأنشطة التأمين الرقمي حتى نهاية أكتوبر

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أعلن مصرف قطر المركزي اليوم الأحد فتح باب تلقي قبول الطلبات الخاصة بأنشطة التأمين الرقمي اعتباراً من اليوم وحتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأوضح المصرف في منشور على منصة "إكس" أن ذلك يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي.

وأضاف أنه يمكن تقديم الطلبات من خلال البيئة التجريبية وبوابة طلبات الترخيص.