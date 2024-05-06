اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
علم ألمانيا (صورة تعبيرية)
اقتصاد أوروبا

ألمانيا تتوقع 1.75% من الناتج المحلي كعجز بموازنة 2024

وزير المالية الألماني: تشديد السياسة النقدية يتيح مجالا مستداما للاستثمار

برلين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

توقع مجلس الاستقرار الألماني الذي ينسق الشؤون المالية بين الحكومة الاتحادية والولايات أن يبلغ العجز في موازنة الحكومة العامة 1.75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وينخفض ​​إلى نحو 1% العام المقبل.

وأضاف المجلس، اليوم الاثنين، أن العجز الهيكلي، المعدل لاستبعاد العوامل الموسمية وغير المتكررة، سيبلغ نحو 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وينخفض ​​إلى ما يقترب من 0.75% في 2025، على أن يرتفع مجددا بصورة طفيفة في العامين التاليين.

ورجح المجلس وصول العجز في نهاية فترة التوقعات في 2028 إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

36 مليار يورو صادرات ألمانيا من السيارات الكهربائية العام الماضي سيارات سيارات كهربائية 36 مليار يورو صادرات ألمانيا من السيارات الكهربائية العام الماضي

ويرى المجلس أن معدلات العجز المتوقعة معقولة، ولكنه يعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى تشديد السياسات المالية لتحقيقها.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين بعد اجتماع المجلس "تشديد السياسة النقدية على نحو معتدل لا يعمل فقط على كبح التضخم، وإنما يتيح أيضا مجالا مستداما للاستثمار".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ملفات يحملها رئيس كردستان العراق خلال زيارته إلى طهران ملفات يحملها رئيس كردستان العراق خلال زيارته إلى طهران
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط