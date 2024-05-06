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اقتصاد

ارتفاع أسعار هذه القهوة لأعلى مستوى في 45 عاما

مقياس أسعار الجملة ارتفع 17% خلال أبريل الماضي

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار قهوة الـ"روبستا - Robusta"لأعلى مستوياتها في 45 عاما وفقا لمنظمة القهوة الدولية وذلك مع اشتداد أزمة العرض العالمية.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن مقياس أسعار الجملة الخاص بالقهوة قد ارتفع بـ 17% خلال أبريل الماضي وهو أعلى مستوى مسجل منذ العام 1979.

وأضافت المنظمة أن فيتنام والتي تعتبر أكبر منتج لقهوة الـ "Robusta"في العالم تواجه صعوبة في الإمدادات بعد ضعف المحاصيل في الموسمين الماضي والحالي،وتواجه هذه المشكلات خطر التفاقم مع تعرض المناطق الزراعية في فيتنام للجفاف والحرارة، مما يستنزف المياه اللازمة للري ويحد من آفاق محصول 2024 الذي يلوح في الأفق.

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