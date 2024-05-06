تباطؤ التضخم في تونس إلى 7.2% في أبريل
معهد الإحصاء: تراجع التضخم يرجع إلى تقلص وتيرة الزيادة في الأسعار
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أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الاثنين استمرار تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 7.2% في أبريل/نيسان من 7.5% في مارس/آذار الماضي.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع التضخم إلى تقلص وتيرة الزيادة في الأسعار بين مارس/آذار وأبريل/نيسان بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفائتة.
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وقال المعهد إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 9.2% وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا 7.1 على أساس سنوي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت استقرار معدل التضخم في تونس عند 7.5% في مارس/آذار الماضي.
وفي مارس الماضي أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 8% وقال إن "توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 7% في المتوسط في 2024 مقابل 9.3% في 2023".
لكنه اعتبر أن "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي وتفاقم الشح المائي وزيادة الضغوط على المالية العمومية".