تباطؤ التضخم في تونس إلى 7.2% في أبريل

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أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الاثنين استمرار تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 7.2% في أبريل/نيسان من 7.5% في مارس/آذار الماضي.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع التضخم إلى تقلص وتيرة الزيادة في الأسعار بين مارس/آذار وأبريل/نيسان بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفائتة.

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وقال المعهد إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 9.2% وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا 7.1 على أساس سنوي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت استقرار معدل التضخم في تونس عند 7.5% في مارس/آذار الماضي.

وفي مارس الماضي أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 8% وقال إن "توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 7% في المتوسط في 2024 مقابل 9.3% في 2023".

لكنه اعتبر أن "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي وتفاقم الشح المائي وزيادة الضغوط على المالية العمومية".