اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
التضخم في تونس (رويترز) اقتصاد مناسبة
التضخم في تونس (رويترز)
اقتصاد تونس

تباطؤ التضخم في تونس إلى 7.2% في أبريل

معهد الإحصاء: تراجع التضخم يرجع إلى تقلص وتيرة الزيادة في الأسعار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الاثنين استمرار تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 7.2% في أبريل/نيسان من 7.5% في مارس/آذار الماضي.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء تراجع التضخم إلى تقلص وتيرة الزيادة في الأسعار بين مارس/آذار وأبريل/نيسان بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفائتة.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقرض تونس 1.2 مليار دولار على 3 سنوات

وقال المعهد إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 9.2% وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا 7.1 على أساس سنوي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

"هاباغ لويد": منطقة الخطر في البحر الأحمر لم تمتد إلى البحر المتوسط حتى الآن اقتصاد البحر الأحمر "هاباغ لويد": منطقة الخطر في البحر الأحمر لم تمتد إلى البحر المتوسط حتى الآن

جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت استقرار معدل التضخم في تونس عند 7.5% في مارس/آذار الماضي.

وفي مارس الماضي أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند 8% وقال إن "توقعات أسعار المستهلكين تشير إلى استمرار التراجع التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ نحو 7% في المتوسط في 2024 مقابل 9.3% في 2023".

لكنه اعتبر أن "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر الجيوسياسي وتفاقم الشح المائي وزيادة الضغوط على المالية العمومية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
"النقد الدولي": هجمات الحوثيين تسببت في انخفاض حركة الشحن بنسبة 30% "النقد الدولي": هجمات الحوثيين تسببت في انخفاض حركة الشحن بنسبة 30%
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط