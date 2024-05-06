عضو بالفيدرالي: يجب الاستعداد لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر

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ذكرت محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ميشيل بومان، أن معدلات التضخم يجب أن تتراجع على الرغم من الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مشيرة إلى أن البنك يجب أن يستعد لرفع أسعار الفائدة إذا ما لزم الأمر.

وفي سياق متصل، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن مستويات 2% المستهدفة من "الفيدرالي" لمعدلات التضخم أثبتت أنها المستويات اللازمة لتحقيق الرخاء الاقتصادي في البلاد ويجب الالتزام بها.

فيما شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، إنه يتعين على صناع السياسة العمل على تحسين كيفية إيصال وجهات نظرهم بشأن الظروف الاقتصادية وكيفية تغذية تلك التوقعات لأسعار الفائدة.

وذكر جولسبي، أن منحنى الـ"dot plot" الذي يعكس توقعات تحركات أسعار الفائدة هو مجموعة من الآراء دون محتوى اقتصادي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل/نيسان وتراجع الزيادة في الأجور السنوية.

وعززت الدلالات على تباطؤ سوق العمل التفاؤل بأن البنك المركزي الأميركي يمكن أن يتخذ إجراءات لتقليص التضخم دون الزج بالاقتصاد إلى حالة ركود.