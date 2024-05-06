غرف تجارية وشركات إيطالية تعتزم فتح مقرات بالسعودية

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تعتزم غرفة تجارية وشركات إيطالية تعزيز تواجدها بالسوق السعودية وفتح مقرات لها بالمملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تطرحها مشاريع رؤية 2030.

وكشف رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية ماركو أوسناتو أن الغرف التجارية والشركات الإيطالية ستعمل على فتح مقرات لها بالمملكة تقدم من خلاها خبراتها وخدماتها للعمل بالسوق السعودية في مختلف القطاعات ويشمل ذلك الموضة والأزياء.

تسارع وتيرة إقبال الشركات العالمية على افتتاح مقرات إقليمية في السعودية

جاء ذلك خلال لقاء وفد برلماني وتجاري إيطالي رفيع المستوى مع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي ورئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد تناول التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030.

واستعرض لقاء الأعمال السعودي الإيطالي الفرص الاستثمارية بالمملكة وجهودها لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن سبل تعزيز حضور الشركات السعودية بالسوق الإيطالية.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن العلاقات السعودية الإيطالية مثال يحتذي به في التعاون الدولي، وأن ثمة مجالات كبيرة للتكامل بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة.

من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي المهندس كامل المنجد أن إيطاليا لديها التزام نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة، وأن المجلس مستمر في جهوده لتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، مستعرضاً الإصلاحات والفرص الاستثمارية في رؤية 2030.

إلى ذلك استمع الوفد الإيطالي لعروض حول برنامج جودة الحياة وصنع في السعودية، بالإضافة لمزايا نظام الإقامة المميزة للأفراد والمستثمرين الأجانب.