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ماكرون وشي (أرشيفية- أسوشييتد برس)
ماكرون وشي (أرشيفية- أسوشييتد برس)
اقتصاد

ماكرون يؤكد لشي جينبينغ أهمية وجود "قواعد عادلة للجميع" في التجارة

أكد أن "مستقبل قارتنا سيعتمد بوضوح على قدرتنا على مواصلة تطوير علاقاتنا مع الصين بطريقة متوازنة"

باريس - فرانس برس
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شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين على أهمية اعتماد "قواعد عادلة للجميع" في مجال المبادلات التجارية بين بكين ودول الاتحاد الأوروبي، لدى استقباله الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا.

وقال ماكرون في بداية لقاء مع الرئيس الصيني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "مستقبل قارتنا سيعتمد بوضوح على قدرتنا على مواصلة تطوير علاقاتنا مع الصين بطريقة متوازنة".

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كما أكد الرئيس الفرنسي أن "التنسيق" مع الصين بشأن "الأزمات الكبرى" في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر "حاسم تماما".

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وفي خطاب ألقاه مؤخرا، ندد ماكرون بالممارسات التجارية الصينية والأميركية باعتبارها تدعم تدابير الحماية والإعانات، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".

أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقا الخريف الماضي حول الدعم الصيني، وقد يفرض رسوما جمركية على السيارات الكهربائية المصدرة من الصين.

ستراقب واشنطن المناقشات عن كثب أيضا، وذلك قبل شهر واحد فقط من قيام الرئيس الأميركي جو بايدن بزيارة دولة إلى فرنسا.

تتزامن زيارة شي لباريس مع الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين فرنسا والصين، وتأتي في أعقاب زيارة ماكرون إلى الصين في أبريل/ نيسان عام 2023.

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