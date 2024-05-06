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محصول قمح مصر - (آيستوك)
محصول قمح في مصر - (آيستوك)
اقتصاد مصر

وزارة التموين المصرية: توريد 1.8 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن

مصر تنتج كميات من القمح تتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويًا

القاهرة - رويترز
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قالت وزارة التموين المصرية في بيان اليوم الاثنين إنه تم توريد 1.8 مليون طن قمح من المحصول المحلي حتى الآن خلال الموسم الذي بدأ في 13 أبريل/نيسان.

وتنتج مصر كميات من القمح تتراوح بين 9 و10 ملايين طن سنويًا، وفق تقديرات وزارة الزراعة، في حين زرعت الموسم الماضي نحو 3.2 مليون فدان مقارنة بنحو 3.6 مليون فدان في الموسم السابق له، وفق بيانات وزارة الزراعة.

وتستورد وزارة التموين كميات إضافية من القمح بجانب المشتريات المحلية، لتوفير احتياجات منظومة الخبز المدعم من الدقيق، والتي يستفيد منها نحو 72 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية، ويتم إنتاج من 250 إلي 275 مليون رغيف يوميًا.

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جدير بالذكر أن إجمالي واردات مصر من القمح خلال الربع الأول من العام الجاري قفز بنسبة 21% لتسجل نحو 3.35 مليون طن مقابل 2.75 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتستورد مصر القمح من نحو 22 منشأ مختلفا، كان آخرها مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرازيل، والهند، وصربيا، لكنها في الغالب تعتمد على نحو 11 منشأ فقط، وأبرزهم روسيا.

ووفق بيانات اطلعت عليها "العربية Business"، بلغت الواردات من روسيا وأوكرانيا في الربع الأول من العام الجاري نحو 3.2 مليون طن، مثلت أكثر من 95% من إجمالي الواردات، مقارنة بما لا يتجاوز 2.64 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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