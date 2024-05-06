"هاباغ لويد": منطقة الخطر في البحر الأحمر لم تمتد إلى البحر المتوسط حتى الآن

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قالت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباغ لويد، اليوم الاثنين، إنها تواصل تجنب البحر الأحمر وخليج عدن، مضيفة أن "منطقة الخطر" المرتبطة بالهجمات المحتملة لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران لم تمتد إلى البحر المتوسط.

وأضافت الشركة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "ما نراه هو أن نطاق الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن يتسع أكثر فأكثر... ولهذا السبب نتجنب هذه المنطقة تماما".

وفي وقت سابق، قالت أكبر منافسة لهاباغ لويد، وهي شركة ميرسك، إن أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر تتفاقم ومن المتوقع أن تتقلص القدرة الاستيعابية للقطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يصل إلى 20% في الربع الثاني.

وتواجه الشركات المشغلة للسفن أزمة منذ فترة طويلة، إذ يهاجم المسلحون الحوثيون المتمركزون في اليمن السفن المبحرة في البحر الأحمر، وهو أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، مما يتسبب في تغيير مسار السفن والمرور عبر جنوب القارة الإفريقية وهو أمر مكلف.