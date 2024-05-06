اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
حاويات تابعة لشركة هاباغ لويد الألمانية
حاويات تابعة لشركة هاباغ لويد الألمانية
البحر الأحمر

"هاباغ لويد": منطقة الخطر في البحر الأحمر لم تمتد إلى البحر المتوسط حتى الآن

أكدت أنها تواصل تجنب البحر الأحمر وخليج عدن

فرانكفورت - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباغ لويد، اليوم الاثنين، إنها تواصل تجنب البحر الأحمر وخليج عدن، مضيفة أن "منطقة الخطر" المرتبطة بالهجمات المحتملة لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران لم تمتد إلى البحر المتوسط.

وأضافت الشركة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "ما نراه هو أن نطاق الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن يتسع أكثر فأكثر... ولهذا السبب نتجنب هذه المنطقة تماما".

وفي وقت سابق، قالت أكبر منافسة لهاباغ لويد، وهي شركة ميرسك، إن أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر تتفاقم ومن المتوقع أن تتقلص القدرة الاستيعابية للقطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يصل إلى 20% في الربع الثاني.

الولايات المتحدة تمول مشاريع "التوأمة الرقمية" للرقائق بمبلغ 285 مليون دولار قصص اقتصادية تكنولوجيا الولايات المتحدة تمول مشاريع "التوأمة الرقمية" للرقائق بمبلغ 285 مليون دولار

وتواجه الشركات المشغلة للسفن أزمة منذ فترة طويلة، إذ يهاجم المسلحون الحوثيون المتمركزون في اليمن السفن المبحرة في البحر الأحمر، وهو أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، مما يتسبب في تغيير مسار السفن والمرور عبر جنوب القارة الإفريقية وهو أمر مكلف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
"النقد الدولي": هجمات الحوثيين تسببت في انخفاض حركة الشحن بنسبة 30% "النقد الدولي": هجمات الحوثيين تسببت في انخفاض حركة الشحن بنسبة 30%
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط