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اقتصاد أوروبا

"S&P": ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في أوروبا خلال أبريل بأعلى وتيرة منذ عام

متجاوزا توقعات المحللين عند 51.4 نقطة

دبي - العربية.نت
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ارتفع مؤشر مديري المشتريات في أوروبا خلال أبريل بأكبر وتيرة منذ عام بدعم من انتعاش قطاع الخدمات.

وسجل المؤشر الصادر عن "S&P GLOBAL" نحو 51.7 نقطة في أبريل مرتفعا من 50.3 نقطة في مارس، ومتجاوزا توقعات المحللين عند 51.4 نقطة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بنحو نقطتين إلى 53.3 نقطة، مسجلا أعلى قراءة منذ مايو من العام الماضي، وهو ما جاء بأفضل من التوقعات.

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