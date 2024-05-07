الجدعان: العجز بالميزانية السعودية "مقصود" وننفذ استراتيجية لإدارة الدين المستدام

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن العجز في الميزانية السعودية "مقصود"، مبينا أن الحكومة تتفهم المخاوف بشأن تأثيره المحتمل في الاقتصاد.

وأضاف في حوار خاص مع "الاقتصادية" تنشره غداً الأربعاء، أن إدارة العجز في الميزانية أحد أهم أولويات الحكومة، مضيفا "نحن ننفذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام".

كانت وزارة المالية السعودية أعلنت أول من أمس تسجيل الميزانية إيرادات في الربع الأول من 2024 بلغت قيمتها 293 مليار ريال، فيما تم تسجيل مصروفات بقيمة 305.8 مليار ريال.

ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد سجلت الميزانية السعودية إيرادات نفطية بلغت قيمتها 182 مليار ريال في الربع الأول من 2024.

وارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال.

وسجلت الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 12.4 مليار ريال في الربع الأول.

يذكر أن العجز الإجمالي المتوقع للميزانية السعودية في عام 2024 تبلغ قيمته 79 مليار ريال.

ووفقا لتقديرات سابقة من وزارة المالية السعودية يبلغ حجم النفقات المتوقعة في الميزانية للعام الحالي 2.251 تريليون ريال، والإيرادات 1.172 تريليون ريال، وعجز مقدر بقيمة 79 مليار ريال، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا بـ 4.4%، على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7%، وبنسبة 5.1% في 2026.

كما تتوقع المالية السعودية أن يتراجع معدل التضخم خلال العام 2024 إلى 2.2% من 2.6% كانت متوقعة في 2023، وأن ينخفض إلى ما دون الـ 2% في 2026.

كانت ميزانية 2023 قد قدرت الإيرادات بنحو 1.193 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.275 تريليون ريال، وأن يسجل العجز 82 مليار ريال، ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوافق هذه الأرقام مع بيان تمهيدي أصدرته وزارة المالية في أكتوبر 2023، أشار إلى أن العجز سيستمر حتى عام 2026. وهو عجز مرتبط باستمرار الإنفاق الرأسمالي وتحفيز الاقتصاد.

وتوقع رئيس الأبحاث بشركة الراجحي كابيتال في مقابلة سابقة مع "العربية Business"، أن يكون سعر النفط في ميزانية السعودية 2024 في حدود 80 دولارًا للبرميل.

وأوضح السديري أن التوزيعات الاستثنائية لشركة أرامكو، والمرتبطة بالأداء لن تتأثر بأسعار النفط لأنها تُوزع على 6 أرباع.