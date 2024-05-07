اقتصاد السعودية
بنك التصدير السعودي يشارك في تمويل بـ150 مليون دولار لتصدير الأسمدة لإفريقيا
بالتعاون مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية
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أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم الثلاثاء عن إبرام اتفاقية تمويل مشترك مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون دولار تحصل عليها شركة إي.تي.جي آجري إنبوتس لتصدير مواد وأسمدة من السعودية لإفريقيا، بهدف تمكين صادرات المملكة غير النفطية.
وقال البنك إن التمويل يتوزع بواقع 100 مليون دولار منه و50 مليون دولار من المجموعة اليابانية.
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