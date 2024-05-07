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الذهب

بنك الشعب الصيني يزيد احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي

مشتريات البنوك المركزية من الذهب سجلت أرقاما قياسية في الربع الأول 2024

دبي - العربية.نت
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زاد بنك الشعب الصيني احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي في أبريل، على الرغم من تباطؤ وتيرة الشراء في مواجهة الأسعار القياسية.

كان بنك الشعب الصيني منذ فترة طويلة أحد أكبر المشترين في السوق، حيث زاد بشكل مطرد حيازاته من السبائك منذ عام 2022. ومع ذلك، يبدو أن الارتفاع القياسي للمعدن الثمين منذ منتصف فبراير - مع أعلى مستوياته على الإطلاق التي تم الوصول إليها الشهر الماضي - يبدو أنه لقد تراجع الطلب.

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وفي أبريل، قام بنك الشعب الصيني بشراء 60 ألف أونصة وفقًا للبيانات الرسمية، وهذا يمثل انخفاضًا من 160 ألف أونصة في مارس و390 ألف أونصة في فبراير.

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وخلال الربع الأول سجلت مشتريات البنوك المركزية في العالم بقيادة الصين أعلى رقم على الإطلاق وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وفي سياق آخر، تجاوز سعر النحاس اليوم الثلاثاء، حاجز ال 10 آلاف دولار للطن مجددا بعد تحذير من بنك غولمان ساكس من مخاطر تتعلق بالمخزونات.

وكان البنك قد رفع من توقعاته لأسعار طن النحاس بنهاية العام الحالي إلى 12 ألف دولار للطن مقارنة مع توقعاته السابقة عند 10 آلاف دولار للطن.

قال الرئيس التنفيذي للأكاديمية الاقتصادية، محمد الغباري، إن هناك عدة عوامل تدعم صعود أسعار الذهب بينها اتجاه البنوك المركزي لزيادة احتياطياتها من المعدن النفيس.

وأضاف الغباري، في مقابلة مع"العربية Business"، أن أبزز المشترين من البنوك المركزي الصين وروسيا والتي ساعدها زيادة حيازتها من الذهب على مواجهة العقوبات الاقتصادية.

وتوقع أن تشهد أسواق السلع أبزها الذهب والفضة والنحاس مكاسب خلال الفترة المقبلة.

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