تحويلات المغاربة بالخارج تتجاوز 27 مليار درهم مع نهاية مارس

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أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 27.44 مليار درهم عند نهاية شهر مارس/آذار 2024، مقابل 27.55 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت انخفاضا نسبته 0.4% (ناقص 106 ملايين درهم) مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من سنة 2023.

كما أوردت النشرة أن فائض ميزان مبادلات الخدمات انخفض بنسبة 11.6% إلى 29 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع واردات الخدمات بنسبة 17.6%، والتي فاقت الصادرات (زائد 2.2%).

وفيما يتعلق بإيرادات السفر، فقد بلغت 23.72 مليار درهم عند نهاية مارس/ آذار 2024، مقابل 24.99 مليار درهم قبل ذلك بسنة.

وفي المقابل، بلغت نفقات السفر 7.73 مليار درهم (زائد 38.6%). وبذلك بلغ فائض رصيد السفر 15.99 مليار درهم عند متم مارس الماضي.

كان مكتب الصرف في المغرب قال الأسبوع الماضي إن العجز التجاري للمغرب انكمش 14.6% إلى 61.9 مليار درهم (6.15 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بفضل انخفاض واردات الطاقة وزيادة صادرات قطاع السيارات.

وقال المكتب إن الواردات انخفضت 4% مقارنة بالعام الماضي إلى 175.4 مليار درهم، بينما زادت الصادرات 3% إلى 113.5 مليار درهم.

وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 13.6% إلى 28 مليار درهم بعد انخفاض الأسعار في السوق الدولية.

وبلغت واردات القمح 5.6 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 10%، في حين تراجعت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة 22% إلى 2.2 مليار درهم.