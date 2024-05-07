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اقتصاد أوروبا

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تنمو بأسرع وتيرة شهرية منذ 2022

نمت المبيعات بنسبة 0.7% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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نمت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأسرع من المتوقع وبنسبة 0.8% في مارس على أساس شهري وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر من عام 2022.

وعلى أساس سنوي، نمت المبيعات بنسبة 0.7%، مقارنة مع انكماش بنسبة 0.5% في فبراير ومسجلة أول نمو منذ سبتمبر 2022.

كان كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، قال إن البيانات الأخيرة لمنطقة اليورو جعلته أكثر ثقة في أن التضخم يعود إلى هدف 2%، ما يزيد احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو.

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وفي حين استقر التضخم عند 2.4% الشهر الماضي، إلا أن المقياس الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء استمر في التراجع.

وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.

أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو تعافى في الربع الأول من ركود طفيف مع عودة ألمانيا إلى النمو في حين استقر التضخم في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة عند 2.4% في أبريل من 2024، بينما عاد الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول، وفقًا للأرقام الأولية.

وكان معدل التضخم الرئيسي البالغ 2.4% متماشيا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم. وانخفض التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.7% من 2.9% في مارس.

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