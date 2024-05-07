"المركزي" الأسترالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ثبت البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن التضخم يتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع ويبقى عند مستويات مرتفعة.
وأبقى "المركزي" الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.35% وهو أعلى مستوى منذ 12 عاما، لافتا إلى حال من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة.
وأظهرت توقعات المركزي الأخيرة إلى أن التضخم سيبلغ 3.8% على المدى القريب ليبقى عند هذه المستويات حتى نهاية العام الجاري.
يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 3.6% في الربع الأول 2024.
-
انتعاش الصادرات الألمانية في مارس وانخفاض الطلبيات الصناعيةبدعم من الطلب في الولايات المتحدة والصين اقتصاد
-
شركة لوسيد تتكبد خسارة فصلية بقيمة 685 مليون دولارالإيرادات الفصلية تسجل 173 مليون دولار شركات
-
"المسافر" لـ"العربية Business": نمو مطرد في الطلب على السفر من السعودييندبي والدوحة والمنامة والقاهرة وإسطنبول من الأكثر جذباً للمسافرين أخبار حصرية