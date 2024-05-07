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اقتصاد

"المركزي" الأسترالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

قال إن التضخم يتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع

دبي - العربية.نت
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ثبت البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن التضخم يتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع ويبقى عند مستويات مرتفعة.

وأبقى "المركزي" الأسترالي أسعار الفائدة عند 4.35% وهو أعلى مستوى منذ 12 عاما، لافتا إلى حال من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وأظهرت توقعات المركزي الأخيرة إلى أن التضخم سيبلغ 3.8% على المدى القريب ليبقى عند هذه المستويات حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 3.6% في الربع الأول 2024.

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