"المركزي" المصري يصدر قواعد لتنظيم تعامل البنوك مع شركات نقل الأموال

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أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم تعاملات البنوك مع شركات نقل الأموال بغرض توحيد الآليات المتبعة من البنوك وتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة مع الشركات مع إعطائهم 6 أشهر لتوفيق الأوضاع مع القواعد الجديدة.

وتتضمن التعليمات الجديدة الصادرة في كتاب دوري عن المركزي المصري، إلزام البنوك بتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة لها نهارا فقط، حتى آخر ضوء للشمس ومنع إجراء تغذية للماكينات مساء.

وأكد المركزي على ضرورة الالتزام بتغذية ماكينات الصراف الآلي "ATM" الموجودة داخل الفروع قبل مواعيد العمل الصباحية على أن يتم الانتهاء من التغذية قبل فتح فرع البنك بوقت كاف.

وشدد المركزي على ضرورة تأكد البنوك من إتمام التغذية للماكينات بأوراق نقد صالحة للتداول فقط على أن تتم عملية تغذية الماكينات عن طريق الكاسيتات المغلقة الخاصة بالماكينة ويمنع منع باتا التغذية من حقائب نقل الأموال، حتى يتم تركيب الكاسيتات في الماكينات مباشرة وتنفيذ إجراءات الرقابة الثنائية خلال عمليات التغذية وأعطال الجزء السفلي.

وعلى البنوك التأكد ومتابعة تواجد فردين على الأقل أثناء عملية التغذية لماكينات الصراف الآلي، بحسب تعليمات المركزي.

وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك إن القواعد الجديدة تستهدف تنظيم تعاملات البنوك مع شركات نقل الأموال والتأكد من تأمين مراحل تغذية ماكينات الصراف الآلي واتخاذ جميع التدابير اللازمة في مختلف مراحل العد والفرز وصيانة الماكينات.

وأضاف أن هذه القواعد تساهم في تقنين وتدقيق عمليات اختيار البنوك لشركات نقل الأموال والتأكد من تنفيذ عمليات نقل وتغذية الأموال في المواعيد المحددة ووفقا للآليات المتبعة.

كما وضع البنك المركزي إجراءات تشغيل معيارية مكتوبة لتغذية أجهزة الصراف الآلي والزيارات الفنية.

وتنص هذه التعليمات على أهمية توافر تغطية تأمينية مناسبة لتغطية الخسائر المحتملة ومراجعة سياسات التأمين سنويا.

وشددت القواعد على ضرورة وضع إجراءات لمعالجة حالات العجز والزيادة وإبلاغ البنك عن أي اختلافات على الفور والتسجيل في سجلات التسوية وتقارير الحوادث يوميا، ووجود سجل لتسجيل البطاقات المسحوبة والالتزام بخطة التوزيع الخاصة بكل بنك ويتم تسجيل اسم البنك والماكينة وأول وآخر 4 أرقام للبطاقة ويحظر بأي شكل من الأشكال تسليم البطاقات للعملاء بمعرفة الشركة.