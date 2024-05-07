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أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024
من فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024
اقتصاد السعودية

4 معارض في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

تشمل مجالات القطاع البلاستيكي والبتروكيماويات، والطباعة والتغليف، والتحول الصناعي، وتكنولوجيا الصناعة

دبي - العربية.نت
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بدأت فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، والذي افتتحه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، حيث يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024م، الموافق لتاريخ 27 إلى 30 شوال 1445هـ بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويتضمن أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 أربعة معارض متخصصة في مجالات القطاع البلاستيكي والبتروكيماويات، والطباعة والتغليف، والتحول الصناعي، وتكنولوجيا الصناعة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والمعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية التاسع عشر.

كما يشمل المعرض السعودي للطباعة والتغليف التاسع عشر، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية الثاني، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي الثاني.

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ويشارك في هذه الفعاليات أكثر من 460 شركة من 23 دولة، منها 284 شركة عالمية و176 شركة محلية.

وتشمل الفعاليات منتدى أسبوع الصناعة والذي تتخلله عدد من الجلسات الحوارية، يشارك فيها خبراء وتنفيذيون في مجال القطاع البلاستيكي والبتروكيماويات والطباعة والتغليف، ومختصون في مجال الصناعة، على مدى ثلاثة أيام لمناقشة التحول الصناعي وتكنولوجيا الصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

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