روسيا تمنح شهادة الصحة النباتية للسفينة "رودني بوليا" المحملة بالقمح إلى مصر

1 دقيقة للقراءة

قالت هيئة الرقابة الزراعية الروسية اليوم الأربعاء إنها منحت شهادة الصحة النباتية لآخر سفينة من أصل أربع مملوكة لشركة رودني بوليا وعلى متنها قمح لصالح هيئة السلع التموينية في مصر وكانت بانتظار الحصول على الشهادة.

قال مصدر بالشركة إن ناقلة البضائع السائبة (وادي طيبة)، وعلى متنها 63 ألف طن من القمح، حصلت على شهادة الصحة النباتية بعد الانتظار عدة أسابيع واستطاعت مغادرة ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الرقابة الزراعية الروسية (روسيلخوزنادزور)، إن هناك زيادة في الشكاوى المقدمة من الدول المستوردة نتيجة عدم مطابقة جودة الحبوب الروسية لمتطلبات الحجر الصحي، ومنها الشحنات التابعة لشركة ريف.

وأصدرت الهيئة منذ ذلك الحين شهادات لعدة سفن، منها واحدة بناء على طلب من الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم وتستخدم الإمدادات في صنع الخبز المدعم، وهي ميزة لها أبعاد سياسية يستفيد بها عشرات الملايين من المصريين.