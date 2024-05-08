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اقتصاد

سلطة دبي للمناطق الاقتصادية توقع مذكرة تفاهم مع أوزبكستان لتطوير التجارة الرقمية

المذكرة تتضمن إنشاء منصة رقمية مشتركة للشركات الأوزبكية ونظيراتها في دبي

دبي - العربية.نت
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وقعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية في أوزبكستان بهدف تطوير التجارة الرقمية بين البلدين وإنشاء منصة رقمية مشتركة للشركات الأوزبكية ونظيراتها في دبي كوميرسيتي لتعزيز فرص التعاون.

وكوميرسيتي هي المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

جاء ذلك ضمن زيارة قام بها وفد من دييز إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وقالت دييز في بيان صحفي إنه بموجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان أيضا على دعم دور نخبة الشركات المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا الرقمية والاستدامة في البلدين، فيما يخص تطوير التجارة الرقمية في كل من البلدين.

ووفقا للبيان، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نموا 104% وبقيمة تبادلات تجارية بلغت 993 مليون دولار في 2022، مقابل 487 مليون دولار في 2021.

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