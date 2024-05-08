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وزير المالية: الفائض الأولي بميزانية مصر 1.6% من الناتج المحلي في 2022-2023

أكد أن الفائض جرى استخدامه لتمويل جزء من فوائد الدين العام

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن الحساب الختامي لميزانية السنة المالية الماضية أظهر تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقل بيان من الوزارة عن معيط قوله إن الفائض جرى استخدامه لتمويل جزء من فوائد الدين العام مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي في يونيو 2023 وتراجع معدل الدين إلى 95.8%.

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وأشار الوزير إلى أن الإنفاق الفعلي على بند الدعم في السنة المالية 2022-2023 زاد بحوالي 51% ليبلغ 275.8 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضاف معيط أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع في 2022-2023، حيث حرصت الحكومة على المضي قدما في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات السنة المالية الماضية 19.3% إلى 2.2 تريليون جنيه.

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