ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأميركا أكثر من المتوقع

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زاد عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في ظل تباطؤ مستمر في أوضاع سوق العمل بالولايات المتحدة.

وذكرت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة ارتفع 22 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو/أيار.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لـ"رويترز" أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا في الأسبوع الماضي.

وتراوحت الطلبات بين 194 و225 ألفا خلال معظم شهور العام.

وأظهر تقرير صادر الأسبوع الماضي، تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل/نيسان، وتراجعت زيادات الأجور السنوية، لكن قد يكون من السابق لأوانه توقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر/أيلول لأن سوق العمل لا تزال قوية إلى حد ما.

وأظهر تقرير الوظائف الذي يصدره مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل ويحظى بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية 175 ألفا الشهر الماضي. وأظهرت مراجعة بيانات شهر مارس/آذار ارتفاع الوظائف بواقع 31 ألف وظيفة بدلا من 303 آلاف سابقا.