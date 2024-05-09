انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 8.7% خلال مارس

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 8.7% خلال شهر مارس 2024م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2023م، متأثراً بشكل مباشر بالانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونظراً للأهمية النسبية لنشاط التعدين واستغلال المحاجر والتي بلغت 61.4% من وزن المؤشر، فإن اتجاه مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر يهيمن على الاتجاه العام للرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

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وفي المرتبة الثانية جاء نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بأهمية نسبية بلغت 35%، و2.8% على التوالي، ونشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.69% .

كما انخفض مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر فبراير السابق.

الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين

وانخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر مارس 2024م بنسبة 14.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي ليصل إلى 8.9 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس من العام الحالي.

وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024م، يلاحظ انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.4%.

الرقم القياسي الفرعي للصناعة التحويلية

مقارنة بشهر مارس من العام السابق انخفض الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.4% بتأثير من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية حيث انخفض كل منهما بنسبة 2.1% و5.2% على التوالي.

وسجل نشاط صنع الورق ومنتجات الورق ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8.2%، وارتفع نشاط صنع المشروبات بنسبة 6.5%.

وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية يلاحظ ارتفاعه بنسبة 0.2% مدعومًا بارتفاع نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ونشاط صنع الورق ومنتجات الورق حيث ارتفع كل منهما بنسبة 1.2% فيما انخفض نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع الفلزات القاعدية بنسبة 2.6% و0.6% على التوالي.