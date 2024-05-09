بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة عند 5.25% لسادس مرة على التوالي

1 دقيقة للقراءة

أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي في بريطانيا عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25%، في ظل استمرار مخاوف العديد من صناع السياسات بشأن بعض تدابير التضخم الرئيسية.

وذكر بيان صدر الخميس أن لجنة السياسة النقدية التي تتألف من تسعة أعضاء بالبنك، صوتت بأغلبية 7 أصوات مقابل 2 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، بينما أيد الرافضان خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية. وفي المرة السابقة صوت عضو واحد فقط لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.

"ميار كابيتال" للعربية: من الصعب تخفيض الفائدة على الدولار مرتين هذا العام

أشار إلى أن الزيادة في عدد الداعين إلى خفض سعر الفائدة هي إشارة واضحة إلى احتمال التخفيض.

وكما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي، والذي أبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير، أرادت الأغلبية في اللجنة رؤية أدلة ملموسة للسيطرة على التضخم، قبل إجراء أي تخفيض.

وقام بنك إنجلترا، كحال الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، برفع أسعار الفائدة أواخر عام 2021 من قرابة الصفر لمواجهة ارتفاع الأسعار التي تأثرت أولا بقضايا سلسلة التوريد خلال جائحة فيروس كورونا، ثم بالغزو الروسي لأوكرانيا.