تراجع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 32.5% خلال أبريل

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أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل/نيسان من 33.3% في مارس/آذار.