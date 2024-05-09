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متجر في العاصمة المصرية القاهرة (AP) تضخم مصر مناسبة
متجر في العاصمة المصرية القاهرة (AP)
اقتصاد مصر

تراجع التضخم السنوي في مدن مصر إلى 32.5% خلال أبريل

دبي – رويترز
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أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل/نيسان من 33.3% في مارس/آذار.

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