عجز موازنة إسرائيل يسجل 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل

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قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل سجلت عجزا في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (3.1 مليار دولار) في أبريل/ نيسان، وعزت ذلك إلى زيادة الإنفاق نتيجة محاربة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وارتفع العجز في آخر 12 شهرا حتى أبريل/ نيسان إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.2% في العام المنتهي في مارس/ آذار، ليتجاوز الهدف البالغ 6.6% للعام 2024 بأكمله.

كما انخفضت إيرادات الضرائب 4.1% في الأشهر الأربعة الأولى من العام وتراجع الدخل الضريبي 13.1% في أبريل/ نيسان وحده، وفق "رويترز".

وجاءت إيرادات الدولة لعام 2023 أقل من المتوقع بمقدار 12 مليار شيكل، في حين زادت الحكومة الإنفاق بنحو 26 مليار شيكل بسبب الحرب. وشمل ذلك مبلغًا إضافيًا قدره 4.7 مليار دولار للدفاع، حيث أصدرت وزارة المالية تصاريح خاصة للسماح للحكومة بالعمل خارج الميزانية مباشرة بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي محاولة لتحقيق التوازن في الدفاتر الحكومية، تخطط الوزارة لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% في عام 2025، بينما ستزيد هذا العام والعام المقبل الضرائب مثل تلك المفروضة على التدخين والخدمات المصرفية، وتجميد التعيينات الحكومية وتأجيل عملية زيادة أجور القطاع.