"بلاكستون": بيانات التضخم تقلل احتمالية قيام الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة

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توقع رئيس شركة إدارة الأصول البديلة بلاكستون تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي، حيث إن بيانات التضخم الأخيرة ما زالت بعيدة عن المستوى المستهدف البالغ 2%.

وذكر أن هذا قد يؤثر على قدرة الفيدرالي بالبدء في خفض الفائدة.

ورجح رئيس Blackstone أن يتحلى الفيدرالي بالصبر قبل القيام بخفض الفائدة، لافتا إلى أن المركزي ستتاح له الفرصة لخفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة في 2024.

وأبقى البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50% ليظل كما هو منذ يوليو/تموز.

وما زالت الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ المركزي الأميركي دورة تيسير نقدي في سبتمبر/أيلول. وتعتقد أقلية من الاقتصاديين أن الاحتمالات تتقلص. ومنذ مارس/آذار 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 525 نقطة أساس.

وبعد توقعات تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي في الربع الأول، قد يثير التواضع في نمو الوظائف المخاوف من فقدان الاقتصاد قوته الدافعة سريعا في الربع الثاني. لكن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق كان إلى حد بعيد بسبب ارتفاع الواردات في تجل لقوة الطلب المحلي.