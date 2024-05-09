"حساب المواطن" يودع 3.4 مليار ريال للمستفيدين السعوديين عن شهر مايو
202 مليار ريال إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته
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أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الخميس، نحو 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 202 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأشار الهاجري، إلى أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالاً.
وأضاف الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.
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