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اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا

تراجع الإنتاج الصناعي التركي 0.3% على أساس شهري في مارس

الإنتاج ارتفع في مارس 4.3% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي التركي تراجع في مارس/آذار 0.3% على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس/آذار 4.3% على أساس سنوي، وفقا لـ "رويترز".

جدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر/كانون الأول.

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وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى.

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وقالت فيتش إن الاقتصاد التركي نما 1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ما تجاوز توقعاتها الصادرة في ديسمبر/كانون الأول لنمو 0.7%، مدفوعا بزيادة قوية في الاستهلاك الخاص على الرغم من أن هذا يأتي بعد تراجع الاقتصاد في الربع السابق.

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