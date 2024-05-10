صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع الأردن بشأن المراجعة الأولى ضمن برنامج بـ 1.2 مليار دولار
أكد أن استكمال المراجعة الأولى للبرنامج سيتيح له الحصول على 129 مليون دولار
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أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن المراجعة الأولى ضمن برنامج تم إقراره هذا العام بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضاف صندوق النقد في بيان أن استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الأردن سيتيح له الحصول على 129 مليون دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كانت وكالة ستاندرد آند بورز، أكدت تصنيفها الائتماني للأردن عند "b+/b" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.
وذكرت أن "النظرة المستقرة للأردن تعكس توقعاتنا بأن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة".
وتوقعت الوكالة أن الحرب بين إسرائيل وحماس لن تسبب اضطرابا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن، كما توقعت أن يظل الدعم المالي الدولي للأردن قويا.
ويعتمد اقتصاد المملكة التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة ويناهز دينها العام 47 مليار دولار وتعاني من شح في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 10 مليارات دولار.
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