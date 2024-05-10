اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
اقتصاد السعودية

ولي العهد السعودي يزور اليابان في 20 مايو للمرة الأولى منذ 2019

المملكة تعتزم أن تستضيف هذا العام كأس العالم للألعاب الرياضية الإلكترونية

طوكيو - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى اليابان بين 20 مايو و23 منه، ستكون الأولى له منذ نحو 5 أعوام، يلتقي خلالها الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا، وفق ما أعلنت طوكيو الجمعة.

وأعربت وزارة الخارجية اليابانية في بيان عن أملها "في أن تعزز الزيارة بشكل إضافي العلاقات الودية بين اليابان والمملكة العربية السعودية".

ولي العهد السعودي: المملكة باتت مصدرا للفرص وحاضنة للابتكار

وأكد المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي أن كيشيدا سيتطرق مع ولي العهد إلى "نطاق واسع" من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط والوضع الدولي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

السعودية تورد كميات النفط المتعاقد عليها في يونيو لمعظم المشترين بآسيا طاقة نفط السعودية تورد كميات النفط المتعاقد عليها في يونيو لمعظم المشترين بآسيا

وزار الأمير محمد، وهو الحاكم الفعلي للمملكة ورئيس مجلس الوزراء السعودي، اليابان للمرة الأخيرة عام 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وترتبط اليابان بعلاقات وثيقة مع دول الخليج، وتستورد من الشرق الأوسط نحو 90% من حاجتها من النفط.

وتسعى شركات يابانية في مجال الطاقة إلى الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين والأمونيا في الخليج بغرض استخدام هذا الغاز في محطات إنتاج الطاقة الحرارية اليابانية. وفي حين تهدف هذه الوسيلة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تلقى اعتراض منظمات حماية البيئة.

في المقابل، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال الأعوام الماضية على حصص كبيرة في العديد من الشركات اليابانية خصوصا في مجال ألعاب الفيديو، وبات يملك أكثر من 8% من شركة نينتندو العملاقة.

وتعتزم المملكة أن تستضيف هذا العام كأس العالم للألعاب الرياضية الإلكترونية، ضمن مسعاها لأن تصبح قطبا عالميا في هذا القطاع بما يشمل استوديوهات محلية لتطوير الألعاب.

كما يستثمر الصندوق في "سوفت بنك"، المجموعة الاستثمارية اليابانية العملاقة في مجال التقنيات الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية ترصد مقابر جماعية في عدد من أحياء أم درمان العربية ترصد مقابر جماعية في عدد من أحياء أم درمان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط