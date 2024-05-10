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المركزي الإماراتي
المركزي الإماراتي
المركزي الإماراتي

"المركزي" الإماراتي وبنك إندونيسيا يوقعان مذكرة لتعزيز استخدام العملات المحلية

تهدف إلى دعم النمو التجاري المتسارع بين البلدين

دبي - العربية.نت
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أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الإندونيسي تهدف إلى دعم النمو التجاري المتسارع بين البلدين، من خلال إرساء إطار لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات البينية.

وأضاف في بيان أنه بموجب المذكرة، التي وقعها عن الجانب الإماراتي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي وعن الجانب الإندونيسي بيري وارجيو محافظ بنك إندونيسيا المركزي، سيعمل البنكان على ترسيخ الجهود لتعزيز استخدام العملات المحلية من خلال دعم التطبيق التدريجي لهذا الإطار الذي يهدف أيضا إلى تطوير الأسواق المالية وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

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وتتضمن مذكرة التفاهم إطارا يشتمل على عدد من العناصر والتدابير لتسهيل تسوية المعاملات التجارية بالدرهم الإماراتي والروبية الإندونيسية وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستوردين والمُصدرين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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كما يحدد هذا الإطار أنواع المعاملات المؤهلة والشروط اللازمة لدعم أنشطة التحوّط وإدارة السيولة بالعُملتين.

وشهدت الشراكة بين البلدين نموا ملحوظا في التجارة غير النفطية، حيث تضاعف حجمها بين عامي 2017 و2023 ليصل إلى أكثر من 16 مليار درهم، بحسب بيان المركزي الإماراتي.

ونقل البيان عن بالعمي قوله إن "مذكرة التفاهم تشكل أساسا قويا لتعزيز التعاون والشراكات المستقبلية بين الطرفين، وتُمهد الطريق لمزيد من فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي ودعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين".

ومن جانبه قال وارجيو إن استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات البينية "سيسهم في دعم الاستقرار المالي ومرونة السوق المالي بشكل أكبر".

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