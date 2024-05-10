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"ساما" يُطلق خدمة "استعراض حساباتي البنكية" للعملاء الأفراد

أكد أن الخدمة الجديدة للأفراد تتيح إمكانية التحقق من ملكية الحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية

الرياض - واس
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أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" يوم الخميس، خدمة "استعراض حساباتي البنكية" للعملاء الأفراد لدى البنوك المحلية.

وتتيح الخدمة الجديدة للأفراد إمكانية التحقق من ملكية الحسابات الشخصية لدى البنوك المحلية، وذلك بإتاحتها عبر القنوات الإلكترونية لتلك البنوك.

"ساما": السيولة في الاقتصاد السعودي تبلغ أعلى قمة في تاريخها

وستسهم هذه الخدمة في تعزيز الموثوقية، والحد من مخاطر العمليات المشبوهة، والاستخدام غير المصرح به للحسابات، وانتحال الهوية الشخصية، وذلك انطلاقاً من أهداف البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به.

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كما تأتي هذه الخدمة كاستمرار لجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في تطوير وإيجاد خدمات ذات قيمة مُضافة؛ لتعزيز تنفيذ التعاملات المالية الإلكترونية بصورة آمنة مثل خدمة التحقق من الحساب عند إضافة وتفعيل المستفيدين.

ويعمل البنك المركزي السعودي بشكل مستمر على تطوير التعاملات المالية الإلكترونية وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية.

جدير بالذكر أن مستويات السيولة (عرض النقد ن3) في منظومة الاقتصاد السعودي واصلت نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024، عند مستوى 2.823 تريليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وذكر البنك المركزي، أن السيولة المحلية سجلت نموا بنسبة 8.3% أو 215 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية مارس، بعد أن ارتفعت من مستوى 2.608 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2023.

وحققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تقدر نسبته بـ 2.5% أو 67.55 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر فبراير من نفس العام عند مستوى 2.756 تريليون ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

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